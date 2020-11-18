Более 40 человек заподозрили в погромах и попытке захвата власти в Армении

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Служба национальной безопасности (СНБ) Армении возбудила уголовные дела в отношении более 40 человек по обвинению в организации массовых беспорядков и попытке насильственного изменения конституционного строя, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Из них 10 арестованы, пять задержаны, в отношении остальных избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы", - отметили в СНБ.

Согласно сообщению, установлены личности и ведутся поиски около 70 человек, участвовавших в избиении спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, погроме в зданиях правительства, парламента, в доме премьер-министра.

"Уголовное преследование возбуждено также против лиц, применивших насилие в здании правительства против двух женщин, в том числе пресс-секретаря премьер-министра Мане Геворкян, против лиц, разбивших имущество... в офисе армянской службы радиостанции "Свобода"", - отметили в СНБ.

В ведомстве добавили, что установлены личности организаторов погромов, получены фактические доказательства активной роли сторонников политических деятелей, выступающих против действующей власти.

Дела возбуждены по статьям 225 (массовые беспорядки), 301 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя республики Армения) и 301.1 (принуждение президента, парламента, правительства, Конституционного суда путем применения насилия или под угрозой его применения к совершению действий в рамках их полномочий) УК Армении.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция.