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Пашинян обвинил протестующих в краже компьютера и духов из его дома

Пашинян обвинил протестующих в краже компьютера и духов из его дома
Участники протестов в Ереване
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян заявил о краже в его резиденции, совершенной в ночь на вторник протестующими против принятия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"Из резиденции премьер-министра украдены компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи", - сообщил Пашинян в фейсбуке.

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Ранее сообщалось, что сотни человек, недовольные решением премьер-министра Армении, согласившегося на прекращение огня и ввод в Нагорный Карабах российских миротворцев, собрались у здания правительства в центре Еревана.

Часть демонстрантов направилась к правительственным дачам, где живет Пашинян и его семья. Охраняющие территорию сотрудники полиции сообщили, что премьер-министра нет дома, между полицейскими и демонстрантами начались стычки.

Здание правительства Армении минувшей ночью было полностью захвачено демонстрантами. Как сообщал корреспондент "Интерфакса", несколько десятков человек разгромили мебель, технику, разбили двери и окна, часть из них проникла в кабинет Пашиняна.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 10 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Никол Пашинян

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