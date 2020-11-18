В Минске определили зоны влияния "деструктивно настроенных граждан"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В столице Белоруссии определили территории, которые подвержены влиянию "деструктивно настроенных граждан", там будут наводить порядок, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

"В каждом административном районе определены от трех до шести мест, требующих особого внимания. Их перечень отражен в плане мероприятий, который предлагают сегодня утвердить на сессии Мингорсовета", - заявил чиновник. Его цитирует телеграм-канал "Минск. Официально" в среду.

Цуран отметил, что планом мероприятий предусматривается концентрация усилий на территориях, "которые наиболее подвержены влиянию деструктивно настроенных граждан, порче имущества".

По его словам, в плане речь идет об усилении разъяснительной работы, дежурствах и "закреплении за такими территориями должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка".

Зампред Мингорисполкома обратил внимание, что "полномочия всех служб города прописаны законодательно, и их достаточно для наведения порядка в Минске". "В рамках этих полномочий службы и будут действовать", - резюмировал он.

Как сообщалось, во вторник, 17 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал власти Минска навести порядок и выступил против создания стихийных мемориалов в столице, назвал их "местом начала гражданской войны".

"Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то ненавидя это, приходит их срезает. Начинается потасовка, драки и как результат то, что произошло на одной из площадок спортивных (по всей видимости, имеется в виду резонансная смерть гражданского активиста Романа Бондаренко на так называемой Площади перемен в одном из минских дворов - ИФ)", - сказал Лукашенко на совещании по актуальным вопросам внешней политики.

Он подчеркнул, что суть заключается в наведении порядка в Минске. "Без всякого варварства. Чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске", - заявил Лукашенко.

Вскоре стало известно, что власти Минска подготовили план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины. При этом помощник президента по Минску Александр Барсуков заявил, что сотрудники коммунальных служб будут наводить порядок на территориях под контролем милиции. Любое вмешательство в действия служб будет расценено не только как административное нарушение, но может повлечь за собой и уголовную ответственность.