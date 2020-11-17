В Минске подготовили план допмер по обеспечению общественного порядка

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Минске подготовили план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины, сообщил мэр белорусской столицы Владимир Кухарев на оперативном совещании в Мингорисполкоме во вторник.

"Мы проанализировали ситуацию и подготовили план мероприятий, а также проект решения Мингорисполкома, который выносится на рассмотрение", - сказал Кухарев. Его цитирует госагентство БелТА.

Он также поручил главам администраций районов столицы до 19 ноября актуализировать предложенный план с учетом особенностей и проблем, существующих в районах.

Во время совещания мэр рассказал о многочисленных обращениях граждан, которые просят навести порядок и обеспечить общественную безопасность в связи с несанкционированными мероприятиями, которые наносят ущерб собственности города и имуществу людей.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.