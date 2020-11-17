Лукашенко увидел в мемориалах во дворах место начала гражданской войны

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал стихийные народные мемориалы в минских дворах "местом начала гражданской войны".

"Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит, их срезает. Начинается потасовка, драки, и как результат то, что произошло на одной из площадок спортивных (видимо, имеется в виду смерть гражданского активиста Романа Бондаренко на так называемой площади перемен в одном из минских дворов - ИФ)", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по актуальным вопросам внешней политики во вторник. Его цитирует госагентство БелТА.

"Такие пункты противостояния в последующем при продолжении радикализации могут стать местом начала гражданской воны. Это главная цель – если ничего не получается, как они пишут, мирно, значит, надо устроить гражданскую войну. 100 лет назад это было. Мы это проходили. И наша Беларусь превратится в пучину драк с оружием борьбы, и сюда приедут для того, чтобы окончательно замкнуть этот санитарный кордон. Кто этого хочет? Вы? Думаю, нет. Я точно этого не хочу", - заявил Лукашенко.

На прошлой неделе в Минске погиб 31-летний Роман Бондаренко. Вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Романа с силой оттолкнули, и он ударился головой. Потом молодого человека увезли на микроавтобусе. Через полтора часа его доставили в больницу с отеком мозга. Была проведена операция, но он умер 12 ноября.

После того, как стало известно о гибели Бондаренко, граждане Минска устроили вечер его памяти, принесли цветы, зажгли свечи, провели минуту молчания. Больше пяти часов вплоть до полуночи люди со всего Минска приезжали на место происшествия.

13 ноября Следственный комитет обнародовал свою версию событий. "По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения", - заявили в СК. По данным комитета, мужчина был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств.

"В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался", - заявили в СК Белоруссии.

Во дворе дома, где произошел трагический инцидент с Бондаренко, люди создали стихийный народный мемориал: с цветами, свечами, портретами мужчины и бело-красно-белой символикой, которую использует оппозиция.

В минувшее воскресенье на "площади перемен" собралось несколько тысяч человек. Силовики задержали несколько десятков участников акции, мемориал разобрали. Но сторонники оппозиции занялись созданием подобных памятных мест в других местах в Минске, а также в регионах.