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Основателей Nexta внесли в белорусский список причастных к терроризму лиц

Основателей Nexta внесли в белорусский список причастных к терроризму лиц
Создатель Telegram-канала Nexta Степан Путило
Фото: Reuters

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Комитет госбезопасности Белоруссии внес основателей телеграм-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Перечень размещен на сайте КГБ, последние изменения в него вносились 18 ноября. Теперь в нем есть основатели телеграм-канала Nexta. Он и его логотип признаны в Белоруссии экстремистскими материалами.

Путило и Протасевич привлечены в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Белоруссии, они находятся в межгосударственном розыске.

Ранее в министерстве иностранных дел Белоруссии прошла встреча с временным поверенным в делах Польши в Белоруссии Мартином Войцеховским, во время которой белорусская сторона призвала выдать Путило и Протасевича в кратчайшие сроки.

В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявили действующего главу государства Александра Лукашенко, занимающего этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов и считают их сфальсифицированными.

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Белоруссия Степан Путило Роман Протасевич Nexta

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