Эксперты допустили, что мутировавший штамм COVID у норок в Дании исчез

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Мутировавший штамм коронавируса COVID-19 у норок на фермах в Дании, скорее всего, исчез, сообщает в четверг газета The Guardian со ссылкой на датское министерство здравоохранения.

"Никаких дальнейших случаев мутаций у норок... не было выявлено с 15 сентября", - приводит газета заявление Минздрава страны. Поэтому датские эксперты пришли к выводу, что "эта мутация, скорее всего, исчезла".

В то же время, в Ирландии борьба с мутацией вируса у грызунов только начинается. В стране всего три фермы норок. Как сообщает телерадиовещательная компания RTE, планов немедленно приводить решение об уничтожении норок в исполнение пока нет.

Минздрав страны в свою очередь рекомендовал уничтожить животных, чтобы исключить риски. Фермеры обвиняют правительство в намерении убить здоровых животных "без каких-либо научных или юридических оснований".

"Пока ирландское правительство опирается на недавнее решение Дании уничтожить всех животных на этих фермах, оно упускает из виду, что датское решение было основано на быстром росте зараженных норковых ферм", - заявили фермеры под эгидой ассоциации Fur Europe.

Власти Дании 4 ноября распорядились уничтожить всех норок в стране из-за опасений, что они могут быть переносчиками мутировавшего вида COVID-19. Местные фермеры протестуют против решения властей, а в среду, 18 ноября, из-за этой ситуации объявил о намерении уйти в отставку министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен.