Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:56Заразились
на 19.11В России 2 015 608+23 610В мире 56 247 982+623 420

CNN связал отказ Трампа признавать победу Байдена с местью демократам

CNN связал отказ Трампа признавать победу Байдена с местью демократам
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп затягивает процесс передачи власти и пытается посеять сомнения в результатах выборов 2020 года, чтобы отомстить демократам за их высказывания о нелегитимности выборов в 2016 году и инициировании так называемого российского расследования, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту.

По его словам, отказ Трампа уступить Байдену отчасти проистекает из его предполагаемого недовольства тем, что Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама заявляли, что Россия вмешалась в выборы 2016 года и могла повлиять на их исход.

В миреБайден назвал поведение Трампа безответственнымБайден назвал поведение Трампа безответственнымЧитать подробнее

Кроме того, заявили собеседники телеканала, для Трампа тяжело проиграть Джо Байдену, которого он в ходе предвыборной кампании неоднократно называл недостойным противником.

Отмечается, что многие друзья и деловые партнеры призывали Трампа, даже если он не хочет признавать победу Байдена, позволить начаться переходному процессу. Они также просили его отказаться от услуг его адвоката Руди Джулиани и других членов юридической команды, призывали подумать о своем будущем. Однако действующий президент непреклонен.

Еще через неделю или 10 дней позиция Трампа может измениться, сказал источник. Но пока, добавил он, действующий президент не готов признать свое поражение.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Хроника 09 января 2018 года – 20 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
Дональд Трамп США Джо Байден Барак Обама Хиллари Клинтон

Новости

Ипотечные ставки в США вновь упали до исторического минимума

Что случилось этой ночью: пятница, 20 ноября

Число жертв COVID-19 в Мексике превысило 100 тыс

Число жертв COVID-19 в Мексике превысило 100 тыс

Байден назвал поведение Трампа безответственным

Байден назвал поведение Трампа безответственным

Глава ЕК объяснила свою позицию по российской вакцине Sputnik V

Адвокат Трампа назвал необъективным освещение споров вокруг выборов

Юристы Трампа заявили о координации нарушений демократами в подконтрольных городах

Юристы Трампа заявили о координации нарушений демократами в подконтрольных городах

В Минске возбудили дело против врача, сообщившего СМИ о смерти оппозиционера

В Минске возбудили дело против врача, сообщившего СМИ о смерти оппозиционера

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха
Пандемия коронавируса

Меркель снова предупредила соотечественников о трудной зиме

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');