Байден назвал поведение Трампа безответственным

Он не исключает подачу иска против Управления общих служб

Джо Байден Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США считает, что действующий лидер Дональд Трамп ведет себя безответственно, пытаясь оспорить результаты голосования.

"Я думаю, что мы являемся свидетелями чего-то невероятно безответственного", - сказал Байден в ходе пресс-конференции.

"Невероятно разрушительные сообщения посылаются остальному миру о том, как функционирует демократия. (...) Я не знаю его (Трампа - ИФ) мотивов, но это совершенно безответственно", - отметил он.

Говоря о призыве Трампа к местным чиновникам от Республиканской партии отказываться заверять результаты выборов на уровне штатов и округов, Байден заявил: "То, что президент делает сейчас, на самом деле, это будет еще один инцидент, когда он войдет в историю как один из самых безответственных президентов".

Но, уверен Байден, "в конце концов мы ясно дадим понять, что победили".

"Я уверен, он знает, что не победил и не может победить, и мы будем приведены к присяге 20 января ", - добавил он.

Байден также напомнил, что пока руководитель Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи не признает его победу на президентских выборах, у него не будет доступа к важной информации.

"Мы не в состоянии справиться со всем - от тестирования до распространения вакцин и, что еще более важно, планов вакцинации, чтобы действительно получить прививки", - заявил он.

Говоря о возможности подачи судебного иска в отношении GSA кандидат от демократической партии сообщил, что не исключает данный вариант, но это "займет много времени" и в конечном итоге не поможет ускорить процесс.

В соответствии с американским законодательством, администратор GSA, которую назначил Трамп, должна официально признать Байдена избранным президентом прежде, чем его команде разрешат взаимодействовать со спецслужбами и набирать сотрудников в новую администрацию.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.