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Трамп заявил о сотнях тысяч нарушений, способных изменить итог выборов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп утверждает, что располагает достаточным количеством данных для того, чтобы изменить итоги президентских выборов, победителем которых СМИ объявили кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

"...я не могу принять результаты выборов с сотнями тысяч поддельных голосов, которых достаточно, чтобы легко перевернуть результаты выборов", - написал Трамп в твиттере.

Твит стал заочным ответом Трампа члену Палаты представителей из Республиканской партии Лиз Чейни, призвавшей его уважать "неприкосновенность избирательного процесса".

"Почему Джо Байден так быстро формирует кабинет, когда мои расследователи выявили сотни тысяч фальсифицированных голосов, которых достаточно, чтобы "перевернуть" по крайней мере четыре штата, чего, в свою очередь, более чем достаточно для победы на выборах?" - добавил президент США, понадеявшись, что суды сделают то, "что необходимо".

Голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны, но официально результаты будут объявлены позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, сам кандидат от демократов считает себя избранным президентом США. С победой его уже поздравили многие мировые лидеры. Трамп итоги выборов не признает.

Хроника 09 января 2018 года – 22 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Джо Байден Дональд Трамп

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