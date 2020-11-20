Лукашенко пообещал раскрыть некие данные, связанные с гибелью Бондаренко

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что на следующей неделе будут раскрыты подробности некоторых "сливов" информации, которые активно обсуждаются сейчас в телеграм-каналах, в том числе приписанный людям из его окружения разговор об инциденте с гражданским активистом Романом Бондаренко.

"Если ты намекаешь на последние "сливы" в телеграм-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня... Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время посещения ОАО "Гомсельмаш" в пятницу. Его цитирует госагентство БелТА.

Смерть Бондаренко

31-летний Бондаренко скончался после того, как оказался участником конфликта в одном из районов Минска. Вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Возникла потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Позже он умер в больнице.

По информации СК Белоруссии, Бондаренко был нетрезв и получил повреждение в драке. По данным комитета, он был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств инцидента, позже ему вызвали скорую помощь. 12 ноября Бондаренко умер.

Дальнейшие процессуальные действия по выяснению обстоятельств смерти активиста будет вести Генпрокуратура Белоруссии.

Лукашенко 13 ноября выразил соболезнования родным Бондаренко в связи с его смертью, заявив, что власти не выгодна кончина активиста, и призвал не делать на ней политику. При этом он счел верной версию СК о том, что Бондаренко в момент инцидента был пьян.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.