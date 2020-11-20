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Церемония прощания с оппозиционером Бондаренко собрала сотни людей в Минске

Церемония прощания с оппозиционером Бондаренко собрала сотни людей в Минске
Акция памяти погибшего Романа Бондаренко
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с гражданским активистом Романом Бондаренко проходит в пятницу в Минске, панихида проходит в Храме Воскресения Христова в микрорайоне Зелёный Луг.

Пришедшие попрощаться с Бондаренко люди заняли всю площадь перед храмом, очередь растянулась примерно на полкилометра. Горожане продолжают подходить, несут красные и белые цветы, розы и гвоздики. Часть людей перевязала их красными и белыми лентами. Каждые 5 минут люди поднимают цветы вверх. Проезжающие мимо автомобили периодически сигналят.

После отпевания Бондаренко похоронят на Северном кладбище.

Как ранее сообщал портал tut.by, активный 31-летний житель "двора перемен" Бондаренко вышел во двор вечером 11 ноября, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом его увезли на микроавтобусе. Через полтора часа избитого Бондаренко доставили в больницу с отеком мозга. Была проведена операция, молодой человек находился в критическом состоянии и умер вечером 12 ноября.

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По информации СК Белоруссии, Бондаренко был нетрезв и получил травму в драке. По данным комитета, он был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств инцидента, позже ему вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Президент Александр Лукашенко 13 ноября выразил соболезнования родным Бондаренко, заявив, что власти не выгодна кончина активиста, и призвал не делать на ней политику. При этом он счел верной версию СК о том, что мужчина в момент инцидента был пьян.

В Белоруссии более трех месяцев продолжаются массовые акции протеста после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Забастовка в Белоруссии

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Белоруссия Минск Роман Бондаренко

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