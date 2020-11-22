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Очевидцы сообщили о движении военной техники в центр Минска

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В центр Минска движется военная техника, сообщают "Интерфаксу" в воскресенье очевидцы.

По их данным, техника выдвигается из Уручья (здесь базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии - ИФ).

Между тем, на центральных площадях столицы, например, на площади Независимости уже выставляют ограждения в преддверии очередной протестной акции. Сообщается о скоплении на прилегающих улицах спецтехники милиции, в частности, водометов и автозаков.

Ограждения выставили и у стелы "Минск город-герой" на проспекте Победителей - еще одной традиционной точке сбора протестующих.

В Белоруссии уже более трех месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными. Самые массовые акции проходят в Минске по воскресеньям.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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