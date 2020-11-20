Балтийские страны расширили антибелорусские санкции

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Литва, Латвия и Эстония в пятницу расширили санкции в отношении должностных лиц Белоруссии и внесли в "черный список" министров информации и спорта, а также сотрудников милиции.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил BNS, что Балтийские страны согласованно дополнили список 28 фамилиями с целью "сохранения давления на режим Александра Лукашенко".

"При координации с латышами и эстонцами мы приняли решение расширить национальные санкции", - отметил министр.

Он добавил, что работа идет по двум направлениям – европейскому и национальному. "Мы считаем, что ситуация не меняется, уходящий режим навязывает новую реальность, которая действительно является бесперспективной, и мы должны сохранять давление", - подчеркнул Линкявичюс.

Министр утверждает, что в "черном списке" балтийских стран уже более 150 человек, которым запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию. Европейские санкции введены в отношении 59 лиц, они включают запрет на въезд и "замораживание" имущества.

По словам Линкявичюса, санкции в отношении белорусских министров информации и спорта введены в ответ на ограничения интернета и преследование спортсменов, критикующих режим.

"В списке есть министры информации и спорта. Министр информации связан с ограничениями интернета, министр спорта отвечает за терроризирование спортивной общественности. В него также внесены дополнительно милиционеры, включая и тех, кто участвовал в насильственных акциях", - сказал глава МИД.

В свою очередь в пресс-службе МИД Эстонии "Интерфаксу" уточнили, что в соответствии с законом о международных санкциях указанным 28 официальным лицам Белоруссии запрещен въезд в страну с 20 ноября по 30 августа 2025 года.

МИД считает, что эти люди сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Белоруссии и применении насилия против мирных демонстрантов".

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что ситуация в Белоруссии остается очень напряженной, а власти оказывают все большее давление на мирных протестующих. "Санкции - наш способ выразить свое отношение, и мы по-прежнему призываем власти Беларуси незамедлительно прекратить насилие против народа Беларуси и освободить задержанных во время акций протеста, в том числе политзаключенных", - заявил Рейнсалу.

Он напомнил, что на состоявшейся в четверг видео встрече министров иностранных дел ЕС призвал коллег ввести дополнительные санкции в отношении белорусских чиновников и добавить в санкционный список ЕС белорусские компании, поддерживающие режим Лукашенко.

Ранее балтийские страны вводили санкции против Белоруссии в конце августа. Согласованные санкционные списки опубликовали Латвия, Литва и Эстония.

Тогда Эстония ввела пятилетний запрет на въезд (с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года) для Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генерального прокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.

В списке Литвы значились Лукашенко и его сын Виктор, исполняющий обязанности советника по вопросам национальной безопасности, нынешний глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев, заместители министра внутренних дел Геннадий Казакевич, Сергей Хоменко и Александр Барсуков, а также председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.