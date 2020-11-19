Белорусскую чемпионку мира Арзамасову уволили с работы

Белорусская спортсменка Марина Арзамасова Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова уволена из белорусского Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике (РЦОП).

"Завтра начинаю новую жизнь. Жизнь без работы, без финансирования и без определенной цели. Не так я себе представляла свое счастливое будущее, если честно... но нервотрепка и постоянное дергание за эти месяцы уже надоели", - написала она в инстаграме.

Арзамасова подписала письмо спортивной общественности с требованиями отменить результаты президентских выборов, отпустить политзаключенных и прекратить насилие, однако позже отозвала свою подпись.

30 августа стало известно, что с такими требованиями выступили около 700 белорусских спортсменов, их обращение опубликовало издание Tribuna.com. Письмо подписали чемпионы мира и Европы, олимпийские призеры, заслуженные мастера спорта, в том числе Андрей Кравченко, Дмитрий Асанов, Степан Попов, Александра Герасименя, Наталья Лещик, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, Анна Гуськова, Александра Романовская, Елена Левченко, Мелитина Станюта.

Арзамасова - чемпионка мира 2015 года и Европы 2014 года в беге на 800 метров, участница Олимпийских игр в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Вместе со своим тренером Натальей Духновой Арзамасова под флагом РЦОП по легкой атлетике готовилась к Играм в Токио-2020.