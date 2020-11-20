Белоруссия предупредила РФ о повышении тарифа на транзит нефти в 2021г.

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия уведомила российскую сторону о намерении в 2021 году повысить тариф на транзит нефти из РФ. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, близкий к переговорам по определению индикативного баланса поставок российской нефти на белорусские НПЗ.

По его словам, тариф предлагается повысить примерно на 25%.

Среди обоснований повышения стоимости транзита белорусская сторона называет недополучение доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из РФ в связи с соглашением ОПЕК+.

Кроме того, Белоруссия несет затраты на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода "Дружба", которая должна соединить Мозырский НПЗ и "Нафтан" для снижения стоимости транспортировки нефти в случае альтернативной загрузки нефтеперерабатывающих заводов с моря, и на строительстве резервуарных парков для получения сырья по альтернативным маршрутам – из Польши и Украины.

Также в стране могут повысить введенный в начале 2020 года экологический налог на предприятия, осуществляющие транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики, что приведет к дальнейшему сокращению доходов соответствующих субъектов.

В "Белнефтехиме" не стали официально комментировать эту информацию. В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которое формально закрепляет размер тарифов на транзит нефти по территории Белоруссии, также не комментируют ситуацию.

Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин подтвердил "Интерфаксу", что монополия получила уведомление белорусской стороны о планах повышения тарифа на транзит нефти. "Мы получили письмо сегодня, изучаем", - сказал он. При это Демин не уточнил, на сколько Белоруссия хочет поднять тариф.

Как сообщалось, с 1 февраля 2020 года тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырос на 6,6% после повышения на 3,7% с 1 сентября 2019 года. Соответствующее решение закреплено постановлением МАРТ Белоруссии после продолжительных переговоров с ФАС РФ.

Белорусское ведомство тогда отмечало, что инициированное Минском более значительное повышение тарифов на прокачку не было поддержано российским антимонопольным ведомством и тариф был повышен на 6,6% согласно методике изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии, которая была утверждена в январе 2010 года Минэкономики Белоруссии и Федеральной службой по тарифам Российской Федерации.

При этом концерн "Белнефтехим" неоднократно заявлял о необходимости опережающего роста тарифа на транзит нефти с учетом необходимости полной компенсации недополученных в 2019 году доходов из-за снижения загрузки МН "Дружба" в связи с поставками "грязной" нефти.

Белоруссия предлагала повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным - на 16,6%.

Транзитный поток нефти из РФ по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь" (линейная производственно-диспетчерская станция), разветвляется – в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам филиала "Новополоцк" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.