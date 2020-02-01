Опубликованы тарифы на транзит российской нефти по территории Белоруссии

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии о тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на территории республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале страны.

Тариф на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории республики, по маршрутному направлению "Унеча (Высокое) - Адамова Застава" с 1 февраля составляет 365,37 российских руб. за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), "Унеча (Высокое) - Броды" - 156,93 российских руб.

Как сообщили накануне в МАРТ, ведомство в плановом порядке повысило тариф на транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на 6,6% с 1 февраля 2020 года.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович ранее констатировал, что переговоры с ФАС России завершены и Белоруссия не смогла добиться сверхпланового роста тарифа на транзит нефти. В результате с 1 февраля стоимость прокачки вырастет только на 6,6%.

Белоруссия предлагала повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным - на 16,6%.

При этом концерн "Белнефтехим" неоднократно заявлял о необходимости опережающего роста тарифа на транзит нефти с учетом необходимости полной компенсации недополученных в 2019 году доходов из-за снижения загрузки МН "Дружба" в связи с поставками "грязной" нефти.