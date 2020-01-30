Минск повысит на 6% тариф на транзит российской нефти

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Белоруссия не смогла договориться с Россией о стоимости транзита российской нефти, поэтому с 1 февраля Минск поднимет тариф более чем на 6%, объявил глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Владимир Колтович. Это постановление будет опубликовано в ближайшее время.

Поскольку разногласия преодолеть не удалось, "вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифов на транзит нефти - это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом Российский Федерации, увеличенный на три процентных пункта", объяснил министр.

На вопрос, планирует ли Минск в дальнейшем вернуться к переговорам по тарифу и настаивать на его увеличении, Колтович ответил: "В соответствии с установленным порядком. Если мы увидим, что у нас растут расходы организаций, обеспечивающих транзит, то конечно да".

Ранее сообщалось, что Минск предлагал повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году на 16,6%.

В течение 2019 года Белоруссия не раз грозила повысить тариф на 21,7% как до форс-мажора на МН "Дружба", так и после него. Однако российская сторона согласилась на увеличении тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" только на 3,7% с 1 сентября 2019 года. 13 января стороны в очередной раз констатировали, что договориться не получилось.

Представитель МАРТ тогда заявил, что, по действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января, если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля.

В декабре прошлого года председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия хочет заложить в тариф на транзит российской нефти в 2020 году свои потери, которые она получила, не прокачав запланированные объемы из-за форс-мажора с "грязной нефтью". Минск также ввел ежемесячные ремонты на трубопроводе, ради которых сокращается транзит нефти.

В Минске также называют невыгодным для Белоруссии решение России провести налоговый маневр в нефтяной сфере. Белорусская сторона одновременно пытается добиться снижения цен на российский нефть и газ и найти альтернативных поставщиков.

Ранее 30 января президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Минск ведет "войну за энергоресурсы" и учится экономить. На этот момент у Белоруссии не было твердых договоренностей с Россией об условиях поставок нефти и газа.

С 1 января 2020 года основные российские компании-поставщики нефти прекратили прокачку на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов. Стороны не могут договориться о цене поставок: в Белоруссии требуют отменить или снизить премиальную надбавку к цене экспорта нефти (по разным сведениям, от $6 до $15 за тонну - ИФ). Российские нефтяники настаивают на сохранении прошлогодних условий по цене. Поставки в Белоруссии продолжают только НК группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, который реализует в республике ряд крупных инвестпроектов.

31 декабря президенты двух стран договорились, что прошлогодняя цена на газ ($127 за тысячу кубометров) сохранится только в январе и феврале 2020 года. Лукашенко утверждал, что Россия хочет повысить цену газа до $152 за тысячу кубов и отказывается от оплаты рублями.