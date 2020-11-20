Что произошло за день: пятница, 20 ноября

Новый антирекорд по COVID-19 в России, упразднение Роспечати и Россвязи и последствия ледяного дождя в Приморье

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрированы рекордные 24 318 случаев COVID-19 за сутки. В Москве также установлен антирекорд: 6 902 случая. В Петербурге - 2 394 новых случая заражения, это максимум за время пандемии.

- Упразднены Роспечать и Россвязь. Их функции будут переданы Минцифры. Сотрудники структур смогут продолжить работу в министерстве.

- ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир при лечении COVID-19. Организация отметила, что эффективности применения препарата не найдено доказательств. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что ремдесивир рекомендован на основании исследований, опубликованных в рецензируемых журналах.

- В Приморье ввели режим ЧС после ледяного дождя. Одним из наиболее пострадавших городов оказался Владивосток, на который обрушились 1,5 месячной нормы осадков. Все в городе покрылось толстым слоем льда. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением возник ажиотаж в магазинах и на АЗС. Специалисты восстановили по резервной схеме работу подстанции во Владивостоке.

- Клинику "Чайка" в "Москве-Сити" закрыли за сокрытие пациентов с COVID-19. Учреждение проводило тестирование на коронавирус, но не сообщило о результатах в Роспотребнадзор.

- Для экс-главы Серпуховского района Подмосковья запросили 20 лет колонии строгого режима. Генпрокуратура также предложила назначить Александру Шестуну штраф в размере 50 млн рублей, а также взыскание 64 млн рублей.

- Итоговое сочинение для 11-классников перенесли с декабря на апрель.

- В Тбилиси мужчина захватил заложников в помещении микрофинансовой организации. Он озвучивал политические требования и, предположительно, был пьян. К вечеру злоумышленник был задержан, заложники не пострадали.