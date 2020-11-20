Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

В Швеции зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Швеции за одни сутки выявили 7 240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало суточным рекордом для страны, которая во время первой волны заражений COVID-19 весной не вводила строгих ограничительных мер, пишет в пятницу портал The Local.

Новый рекорд почти на полторы тысячи превышает предыдущий: в начале месяца за сутки коронавирус выявили у 5 990 жителей Швеции.

В связи со вспышкой вируса администрации городов Стокгольма и Мальмё объявили о закрытии музеев, галерей, спортивных залов и бассейнов.

Стокгольм также ввел запрет на посещение приютов для престарелых. В Мальмё, в свою очередь, заявили, что пока не намерены вводить такое ограничение.

В Швеции с пятницы нельзя будет купить алкоголь после 22:00.

В начале недели в стране начал действовать запрет на проведение мероприятий численностью более восьми человек. Запрет распространяется на проведение концертов, представлений, спортивных мероприятий. Школы и офисы под ограничения не попали.

В марте этого года в Швеции ограничили максимальную численность участников массовых мероприятий до 50 человек, затем в конце октября власти увеличили максимум до 300 человек.

Во время первой волны коронавируса весной 2020 года Швеция в отличие от других европейских стран не ограничивала полностью из-за пандемии передвижения жителей страны, работу предприятий и развлекательных учреждений, баров, магазинов, ресторанов и школ.

В настоящее время в Швеции действуют в основном меры рекомендационного характера. В нескольких регионах, включая Стокгольм, людям советуют избегать общественных мест и магазинов, за исключением продуктовых и аптек, а также избегать вечеринок или других собраний людей.

За время пандемии в Швеции было зафиксировано более 208 тыс. случаев заражения инфекцией. От последствий заражения COVID-19 в стране умерли 6 406 пациентов.

Швеция коронавирус

Новости

Захвативший заложников налетчик задержан в Тбилиси

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин призвал сохранить памятники и святыни в Карабахе

Путин призвал сохранить памятники и святыни в Карабахе

В Тбилиси в офисе микрофинансовой организации захватили заложников

В Тбилиси в офисе микрофинансовой организации захватили заложников

Белоруссия предупредила РФ о повышении тарифа на транзит нефти в 2021г.

Балтийские страны расширили антибелорусские санкции

Балтийские страны расширили антибелорусские санкции

В Белоруссии задумались о сокращении декретного отпуска

Пандемия коронавируса

Эксперты в ФРГ не заметили влияния локдауна на ситуацию с COVID-19

Эксперты в ФРГ не заметили влияния локдауна на ситуацию с COVID-19

Генпрокурор Нью-Йорка заинтересовалась гонорарами Иванки Трамп

Генпрокурор Нью-Йорка заинтересовалась гонорарами Иванки Трамп

Стоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010 г.

Стоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010 г.

Citigroup спрогнозировал обесценивание доллара на 20% в 2021 году

Citigroup спрогнозировал обесценивание доллара на 20% в 2021 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');