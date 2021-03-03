В тюменском центре соцобслуживания 24 постояльца заразились COVID-19

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Тюменской области в отделении временного проживания в центре социального обслуживания Тюменского района выявили очаг коронавируса. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, там заразились 24 человека, еще 16 считаются контактными лицами.

В ноябре 2020 года вспышки коронавирусной инфекции выявляли в Исетском и Ярковском домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в пансионате для ветеранов войны и труда в Тюмени, а также в психоневрологическом интернате в Ялуторовске. В декабре минувшего года очаг COVID-19 был обнаружен в Вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов.