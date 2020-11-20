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В Белом доме отметили, что Трамп не получил упорядоченного перехода власти от Обамы

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Нынешний президент США Дональд Трамп после выборов в 2016 году не получил возможность организовать плавную передачу власти от администрации Барака Обамы, заявили в пятницу в Белом доме.

"Мы говорили много о переходе власти, выборах. И стоит помнить, что никакой упорядоченной передачи власти нынешнему президенту не было (при предыдущей администрации Барака Обамы - ИФ)", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани на пресс-конференции, комментируя нынешнюю сложившуюся ситуацию после выборов.

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Она добавила, что, в частности, после выборов некоторые конгрессмены-демократы заявили, что не будут присутствовать на инаугурации Трампа.

В пятницу Белый дом провел первый с момента проведения выборов в США брифинг. Основная часть вопросов журналистов касалась как раз нынешнего переходного периода.

Пресс-секретарь указала, что решение относительно переходного периода принимает Управление общих служб (GSA). Она также категорично опровергла сообщения о том, что представители администрации Трампа оказывают влияние на сотрудников этих служб, отказывающихся на данный момент объявлять, кто стал победителем выборов.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

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