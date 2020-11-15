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Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах президента США

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вернулся к своей прежней позиции непризнания победы на президентских выборах своего соперника демократа Джо Байдена.

В своем твиттере он написал: "Он победил только в глазах фейковых медиановостей. Я ничего не признаю. У нас впереди длинный путь (заглавными буквами в тексте президента - ИФ)".

"Сфальсифицированные выборы. Мы победим" - подчеркнул Трамп.

Несколько ранее, как сообщалось, он заявил, что победу на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября, одержал его соперник демократ Джо Байден, однако повторил, что победа Байдена обусловлена мошенничеством в ходе подсчета голосов.

Митинги за честные выборы в США

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Хроника 09 января 2018 года – 15 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден

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