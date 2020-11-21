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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:44Заразились
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Что случилось этой ночью: суббота, 21 ноября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Стрельба произошла в американском городе Уоуатосе. Восемь человек пострадали. Стрелок остается в бегах.

– Число жертв отравления антисептиком в Якутии увеличилось до семи. Седьмой человек умер в больнице. Отравившиеся купили канистру антисептика и употребили внутрь.

– Pfizer и BioNTech подали заявку на использование в США их вакцины от COVID-19. Компании попросили экстренно начать использовать вакцину. Это избавит их от части проверок.

– Медведев одержал третью победу на Итоговом турнире АТР. Медведев переиграл в двух сетах аргентинца Диего Шварцмана. Он вышел в полуфинал, где сыграет с Рафаэлем Надалем.

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