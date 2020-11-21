Стрельба произошла в американском городе Уоуатосе
Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В пятницу произошла стрельба в городе Уоуатосе американского штата Висконсин, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местную мэрию.
По последним данным, пострадали семеро взрослых и один подросток. Стрельба произошла в торговом центре "Мэйфейер". Предполагаемый стрелок пока остается на свободе.
Обстоятельства происшествия будет расследовать ФБР.
Российские дипломаты запросили в Госдепартаменте США информацию о том, есть ли граждане РФ среди пострадавших.