Стрельба произошла в американском городе Уоуатосе

Место стрельбы Фото: ТАСС/AP

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В пятницу произошла стрельба в городе Уоуатосе американского штата Висконсин, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местную мэрию.

По последним данным, пострадали семеро взрослых и один подросток. Стрельба произошла в торговом центре "Мэйфейер". Предполагаемый стрелок пока остается на свободе.

Обстоятельства происшествия будет расследовать ФБР.

Российские дипломаты запросили в Госдепартаменте США информацию о том, есть ли граждане РФ среди пострадавших.