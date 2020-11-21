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Лавров заявил о приверженности Баку соблюдению перемирия в Карабахе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан полностью подтвердил безальтернативность договоренностей по прекращению огня в Нагорном Карабахе, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент Азербайджана сегодня особое внимание уделил необходимости последовательного, добросовестного выполнения всех элементов совместного трехстороннего заявления", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Баку.

Он отметил, что у России и Азербайджана совпадают позиции в том, что касается необходимости создания условий для межконфессионального и межэтнического мира и сосуществования в регионе.

Министр добавил, что в ходе визита межведомственной группы в Ереван и Баку были обсуждены конкретные направления, которые будут этому способствовать, и будут реализоваться совместно с азербайджанской и армянской стороной.

Он подчеркнул, что президент Азербайджана в ходе переговоров "отметил в общих чертах, что не всем нравится достижение договоренностей 9 ноября".

"Мы тоже отмечаем, что есть попытки подвергнуть сомнению эти договоренности, но я думаю, что эти попытки не увенчаются успехом. Прежде всего потому, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ неоднократно подчеркивали необходимость урегулирования проблемы Нагорного Карабаха на основе тех самых принципов, которые сегодня и материализуются в развитие и в осуществление трехстороннего совместного заявления", - сказал Лавров.

Трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе было принято в ночь на 10 ноября.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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МИД РФ Азербайджан Сергей Лавров

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