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Миротворцев задействовали практически на всей территории Карабаха

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу в Ереване провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой оборонного ведомства республики Вагаршаком Арутюняном.

"За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт. Обеспечиваем возвращение беженцев. Теперь уже налажена мирная жизнь. И с нашей стороны основная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий", - заявил Шойгу на встрече с Пашиняном.

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Как он отметил, "мы прилетели с конкретными задачами".

На встречах министр обороны РФ обсуждал поддержание режима прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и реализации положений трехстороннего заявления.

Между тем российская делегация с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прибыла в резиденцию президента Армении.

В состав делегации, кроме Лаврова, входят, в частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 21 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Сергей Шойгу Никол Пашинян Нагорный Карабах

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