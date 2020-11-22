Число случаев COVID-19 в США превысило 12 миллионов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - С начала пандемии число инфицированных коронавирусом COVID-19 в США достигло на 03:00 мск воскресенья 12 051 253, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

До 255 588 выросло в стране число летальных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний, излечились более 4,45 миллиона человек.

Во всем мире общее число заразившихся с начала распространения вируса приближается к 58 млн. На 03:00 мск оно достигло 57 985 648.

Зафиксировано 1 378 567 смертных случаев, выздоровели более 37 млн человек.