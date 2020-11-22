Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 58 миллионов
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Во всем мире выявлено уже 58 076 075 случаев заражения коронавирусом COVID-19, жертвами инфекции стали 1 379 508 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США (12 млн), Индии (9 млн), Бразилии (6 млн), Франции (2,178 млн), России (2 млн).
По числу умерших от COVID-19 лидируют США (255,8 тыс.), Бразилия (168,9 тыс.), Индия (132,7 тыс.), Мексика (100,8 тыс.), Великобритания (54,7 тыс.).
Выздоровели после заражения коронавирусом, по подсчетам университета, более 37 миллионов человек.