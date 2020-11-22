МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на акциях в Минске

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что на несанкционированных акциях протеста в Минске в воскресенье использовались спецсредства.

"При задержании лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции, были применены в Минске, в частности, спецсредства", - сказала она "Интерфаксу".

Чемоданова заявила, что в столице собирались группы людей, которые "нарушали общественный порядок, выходили на проезжую часть, блокировали движение транспорта".

Как отметила официальный представитель МВД, при этом граждан неоднократно предупреждали о недопустимости нарушения общественного порядка.

Она также заявила агентству, что число участников несогласованных акций в Белоруссии постепенно снижается.

По словам Чемодановой, "на территории страны, за исключением Минска, несанкционированные массовые мероприятия, как таковые, не отмечались на 16:00".

О применении спецсредств в белорусской столице ранее сообщали очевидцы.

В воскресенье в Минске и некоторых других городах страны прошли локальные акции протеста. В данный момент они в основном завершились.

Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания. Утром в Минск была направлена военная техника, огорожены центральные площади. Из-за протестов в столице закрывали более 10 станций метро, мобильный интернет работал с перебоями.

По последним данным правозащитников, число задержанных на акциях превышает 100 человек.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными.