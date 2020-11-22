Правозащитники насчитали более 200 задержанных на акциях в Белоруссии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - По данным не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье задержано более двухсот человек.

В списках "Весны" сейчас 202 человека, он продолжает дополняться. Нескольких задержанных уже отпустили.

Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Гродно, Бресте, Новополоцке, Заславле, Пинске, Ляховичах, поселке Боровляны под Минском.

В воскресенье в Минске и некоторых других городах Белоруссии прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания, применяли спецсредства. Утром в столицу была направлена военная техника, огорожены центральные площади. Из-за протестов в Минске закрывали более 10 станций метро, мобильный интернет отсутствовал несколько часов.