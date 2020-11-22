Правозащитники заявили о 106 задержанных на протестах в Белоруссии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - По данным не зарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике задержано более ста человек.

В списках "Весны" сейчас 106 человек, нескольких уже отпустили.

Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Новополоцке, Заславле, Пинске, Ляховичах, поселке Боровляны под Минском.

Между тем, как сообщил оператор мобильной связи А1, пропускная способность мобильного интернета, сниженная из-за проведения в Минске несанкционированной акции, полностью восстановлена. "По состоянию на 16:00 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в его твиттере.

Кроме того, в Минске снова открыты для пассажиров все станции метро. Как говорится в сообщении предприятия в телеграм, это произошло в 16:10, метрополитен работает в штатном режиме.