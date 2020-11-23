Белоруссия купит у России четыре вертолета Ми-35

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия планирует приобрести в России в следующем году 4 вертолета Ми-35, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.

Кроме вертолетов Белоруссия купит четыре самолета Су-30СМ.

"Мы планируем перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А. Также продолжатся (закупаться - ИФ) средства радиоэлектронной борьбы, связи", – добавил он.

Хренин рассказал, что уже составлен план развития белорусских вооруженных сил на 2021-2025 годы, который прошел согласование со всеми заинтересованными. В нем сохраняется основное направление – модернизация и закупка нового вооружения.