Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29Заразились
на 26.10В России 1 531 224+17 347В мире 42 990 712+377 753

РФ и Белоруссия обсудят совместные стратегические учения "Запад-2021"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Подготовку к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021 и задачи применения региональной группировки войск обсудят во вторник в Москве участники заседания совместной коллегии военных ведомств двух стран, сообщает Минобороны России.

"Участники заседания (...) обсудят вопросы, касающиеся основных подходов к подготовке и проведению совместного стратегического учения "Запад - 2021", - говорится в сообщении.

Также участники заседания, которое пройдёт в режиме видеоконференции под руководством министров обороны России Сергея Шойгу и Белоруссии Виктора Хренина, "определят приоритетные задачи применения региональной группировки войск до 2025 года", информирует ведомство.

Кроме того, предстоит обсудить сотрудничество "в области топогеодезического и навигационного обеспечения региональной группировки войск", говорится в сообщении.

"В ходе заседания особое внимание будет уделено совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - отмечается в пресс-релизе.

В заседании совместной коллегии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, дипломатического корпуса Белоруссии и России, руководящий состав вооружённых сил двух государств.

Россия Белоруссия

Новости

Что произошло за день: понедельник, 26 октября

В проекте нового бюджета предусмотрена индексация пенсий выше инфляции

В проекте нового бюджета предусмотрена индексация пенсий выше инфляции

Россиян не будут отправлять на курорты Египта через Турцию

Россиян не будут отправлять на курорты Египта через Турцию
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Свидетель заявил, что убийство аспирантки Ещенко было "срежиссировано"

В РПЦ опровергли закрытие кафедры теологии в МИФИ

В РПЦ опровергли закрытие кафедры теологии в МИФИ

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

Сахалинского чиновника уволили из-за японской географической карты

Пандемия коронавируса

Песков сообщил о смещении удара эпидемии от Москвы на восток

Минобрнауки выступило против навязывания студентам прививки от гриппа

Минобрнауки выступило против навязывания студентам прививки от гриппа

Эксперты узнали о подготовке хакерами фальшивых распродаж в Рунете

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');