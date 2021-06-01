Поиск
BНачало в 12:15Канада Канада2 : 1Финляндия ФинляндияПерерывAНачало в 12:15Швейцария Швейцария6 : 2Великобритания ВеликобританияПерерыв

Лукашенко анонсировал поставки современного оружия из РФ в Белоруссию

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предстоящих поставках Минску современного российского вооружения.

"Россия поставит в Беларусь современное вооружение. Об этом президент страны рассказал сегодня на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, комментируя итоги переговоров в Сочи. По словам Александра Лукашенко, одна из тем касалась кооперации в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Беларусь. На каких условиях это будет сделано - еще предстоит определиться", - сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня" во вторник.

В миреВ Белоруссии создадут совместный с РФ центр подготовки ВВС и войск ПВОЧитать подробнее

При этом Лукашенко обратил внимание, что "никаких обсуждений в плане переброски вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз - об этом даже речи не шло".

"И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", - отметил он.

Президент еще раз подчеркнул, что сделано это будет лишь в случае обострения военной обстановки.

"Хотя на Западе эти мерзавцы не имеют права нас упрекать в базах России, Китая или еще кого-то. Чего нас упрекать? Вы же подтягиваете и создаете базы в Польше. У себя бревно в глазу не видят, а нас начинают мочить по всем направлениям: "Ах, Беларусь становится страной, куда иностранные войска подтягиваются..." Вы на себя посмотрите", - сказал он.

Лукашенко поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Белоруссии.

Александр Лукашенко Белоруссия

Новости по теме

Новости

Лукашенко договорился с Путиным о компенсации Минску потерь от налогового маневра

РФ не будет "стерилизовать повестку" перед саммитом Путина и Байдена

РФ не будет "стерилизовать повестку" перед саммитом Путина и Байдена

Лукашенко ждет в 2022 году российский газ не дороже, чем в 2021 году

Лукашенко ждет в 2022 году российский газ не дороже, чем в 2021 году

Зеленский заявил, что Киев опасается попытки российского блицкрига

Зеленский заявил, что Киев опасается попытки российского блицкрига

В КНР выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

Зеленский предложил включить в нормандский формат переговоры о Крыме и о газе

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 1 июня

Делегация ФРГ отправится в США для обсуждения "Северного потока 2"

Делегация ФРГ отправится в США для обсуждения "Северного потока 2"
Пандемия коронавируса

Турция смягчила антикоронавирусные ограничения

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');