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Пентагон заявил о готовности начать переходный период передачи власти Байдену

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны США заявило, что готово в соответствии с соглашением между Белым домом и командой Джо Байдена, объявившего себя победителем на президентских выборах, а также законом о президентском переходном периоде начать сотрудничество по передачи власти.

"Основываясь на подтверждении администратором Управления общих служб (GSA), мы немедленно приступим к осуществлению плана по оказанию поддержки (команде Байдена - ИФ) в соответствии с уставом, политикой Министерства обороны и меморандумом о соглашении между Белым домом и командой Байдена-Харриса", – говорится в размещенном на сайте Пентагона заявлении.

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В нем говорится: "Переходная целевая группа министерства обороны организует и координирует все контакты министерства обороны с группой Байдена-Харриса. Министерство обороны готово предоставлять услуги и поддержку после выборов профессионально, упорядоченно и эффективно, что соответствует ожиданиям общественности от министерства и нашей приверженности национальной безопасности".

В понедельник вечером GSA сообщило федеральным ведомствам, что Джо Байден является победителем президентских выборов.

Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, администрация готова начать официальный переходный процесс.

США Пентагон Джо Байден

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