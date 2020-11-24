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Штаб Трампа продолжит бороться за "законные голоса" на выборах

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Штаб президента США Дональда Трампа продолжит "борьбу с мошенничеством на выборах по всей стране" даже после сертификации голосов, заявила старший юрисконсульт команды Дженна Эллис.

"Сертификация чиновниками штата - это просто процедурный шаг. Мы собираемся продолжить бороться с мошенничеством на выборах по всей стране, бороться за то, чтобы подсчитать все законные голоса. Американцы должны быть уверены, что окончательные результаты честные и легитимные", – говорится в заявлении, опубликованном в твиттере Эллис.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к народу США объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

США Дональд Трамп Выборы-2020

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