Байден произвел первые назначения на ключевые посты в своей администрации

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден Фото: Reuters

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил о ключевых назначениях в свой кабинет, и, в частности, он планирует назначить главой госдепартамента Энтони Блинкена – экс-замгоссекретаря США.

"Сегодня избранный президент Джо Байден объявил ключевых членов команд по внешней политике и национальной безопасности, в том числе, Энтони Блинкена на пост главы госдепартамента", - говорится в заявлении команды Байдена.

Блинкен в 2013-2015 годы был заместителем советника по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы. Блинкен считался одним из ведущих кандидатов на пост главы госдепа, и после работы в качестве заместителя советника по нацбезопасности он был повышен до заместителя госсекретаря при президенте Обаме: эту должность он занимал в 2015-2017 годы.

Согласно заявлению, советником по нацбезопасности президента США Байден хочет назначить Джейка Салливана – одного из ближайших помощников Хиллари Клинтон, являвшейся госсекретарем США в 2009 - 2013 годах. Салливан, как и Блинкен был советником Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом США: Блинкен – в 2009 - 2013 годах, а Салливан – в 2013 - 2014 годах.

Директором Национальной разведки Байден рассчитывает назначить бывшего заместителя советника президента США по национальной безопасности Эврил Хэйнс – она занимала этот пост с 2015 по 2017 год. До этого Хэйнс занимала должность заместителя директора ЦРУ (2013-2015 годы.).

Планируется, что бывший замгоссекретаря США по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркас займет должность министра внутренней безопасности, а бывший помощник госсекретаря по вопросам Африки Линда Томас-Гринфилд станет постпредом США при ООН.

Также бывший госсекретарь США Джон Керри станет специальным посланником президента по вопросам климата.

"Эти опытные, проверенные кризисом руководители немедленно приступят к работе для восстановления наших институтов, обновления и переосмысления американского лидерства, чтобы обеспечить безопасность американцам дома и за границей и дать ответы на определяющие проблемы нашего времени – от инфекционных заболеваний до терроризма, распространения ядерного оружия, киберугроз и климатических изменений", - отмечается в заявлении.

Ожидается, что во вторник Байден выступит с официальным объявлением данных назначений.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к народу США объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.