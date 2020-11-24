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Байден лично представил ключевых сотрудников своей администрации

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден во вторник лично объявил о ключевых назначениях в его администрацию.

"Сегодня я рад объявить кандидатов и сотрудников на важные должности в команду международной политики и национальной безопасности в моей администрации. Это команда, которая обеспечит безопасность нашей стране и нашему народу", - заявил Байден.

Байден, в частности, представил кандидатов на должность главы госдепартамента, директора нацразведки, министра внутренней безопасности.

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Так, Байден подтвердил, что планирует назначить главой госдепартамента Энтони Блинкена - бывшего замгоссекретаря США. По словам Байдена, Блинкен будет готов приступить к обязанностям в "первый же день" работы его администрации.

Блинкен в 2013-2015 годы был заместителем советника по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы. Блинкен считался одним из ведущих кандидатов на пост главы госдепа и после работы в качестве заместителя советника по нацбезопасности он был повышен до заместителя госсекретаря при президенте Обаме: эту должность он занимал в 2015-2017 годы.

Байден объявил, что бывший замминистра по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркас займет в его кабинете должность министра внутренней безопасности, став первым иммигрантом и латиноамериканцем на этом посту.

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США в 2013-2017 годы, станет специальным посланником президента по вопросам климата. По словам Байдена, назначение Кэрри демонстрирует новые "тенденции" США в вопросах климата.

Советником по нацбезопасности президента США Байден утвердит Джейка Салливана - одного из ближайших помощников Хиллари Клинтон, являвшейся госсекретарем США в 2009-2013 годах. Салливан, как и Блинкен, был советником Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом США: Блинкен - в 2009-2013 годах, а Салливан - в 2013-2014 годах.

Директором Национальной разведки Байден рассчитывает назначить бывшего заместителя советника президента США по национальной безопасности Эврил Хэйнс - она занимала этот пост с 2015 по 2017 год. До этого Хэйнс была заместителем директора ЦРУ (2013-2015 годы.). Байден подчеркнул, что Хэйнс может стать первой женщиной в истории на посту директора Национальной разведки. "С Эврил мы в большей безопасности", - заявил он.

Бывший помощник госсекретаря по вопросам Африки при Обаме Линда Томас-Гринфилд станет, по заявлению Байдена, постпредом США при ООН.

Накануне штаб Байдена распространил заявление, в котором сообщил о вышеперечисленных назначениях.

Хотя Байден и представил членов своей администрации, сам этот факт не носит официального характера, поскольку такие назначения в соответствии с американским законодательством должны пройти через утверждение Сената, который по итогам выборов может остаться республиканским.

США Джо Байден

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