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Суд в Нидерландах не будет рассматривать альтернативные версии крушения MH17

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Нидерландский суд, рассматривающий дело о крушении пассажирского самолета MH17 в 2014 году на востоке Украины, объявил, что будет концентрироваться на версии произошедшего, изложенной судебными следователями.

"Перед стороной защиты не стоит задача доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего", - сказал один из судей на слушаниях в среду.

По его словам, защите нужно просто попытаться доказать, что конкретные обвинения, предъявляемые их подзащитному, лишены оснований.

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В суде подчеркнули, что получили много запросов от стороны защиты на проведение дополнительных расследований. "Некоторые запросы можно было бы подать раньше", - сказал судья.

По его словам, чем позже подается запрос, тем более строгие критерии для того, чтобы он был одобрен судом. "У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы запрашивать дополнительные расследования. Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени", - добавил судья.

В суде в среду перечисляют запросы на дополнительное расследования, поданные защитой, и объясняют, почему тот или иной запрос принимается или отклоняется.

Крушение и расследование

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

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В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске, которая была передана ополченцам.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов. Именно эта версия произошедшего передана в нидерландский суд следователями.

Между тем официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малайзийского самолета на востоке Украины.

Финальный отчет по MH-17

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Международная группа экспертов, ведущая расследование причин крушения "Боинга" "Малазийских авиалиний" на востоке Украины, пришла к выводу, что лайнер 17 июля 2014 года был сбит ракетой ЗРК "Бук"Согласно данным доклада Совета по безопасности Нидерландов, ракета поразила кабину пилота с левой стороны. После взрыва ракеты головная часть самолета отделилась от фюзеляжа.Ракета ЗРК "Бук", которой 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит лайнер "Малайзийских авиалиний", была выпущена с территории площадью 320 кв. км на востоке Украины, утверждается в докладе Совета по безопасности НидерландовТочное местонахождение ЗРК "Бук" не указывается.Кроме того, в докладе отмечено, что катастрофа произошла в условиях, когда Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий на востоке страны"Боинг" авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе на территории, контролируемой ополченцами. На борту лайнера находились 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.Расследование катастрофы возглавили Нидерланды. В этой стране проводятся два параллельных расследования. Одно из них, результаты которого представлены, - под эгидой Совета по безопасности Нидерландов и нацелено на выявление технических причин катастрофы. В то же время генпрокуратура Нидерландов проводит другое расследование, уголовное, призванное выявить конкретных виновных в трагедии. Представители России в этом расследовании не участвуют.
Международная группа экспертов, ведущая расследование причин крушения "Боинга" "Малазийских авиалиний" на востоке Украины, пришла к выводу, что лайнер 17 июля 2014 года был сбит ракетой ЗРК "Бук"
Нидерланды MH17 Донбасс

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