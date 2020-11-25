Суд в Нидерландах не будет рассматривать альтернативные версии крушения MH17

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Нидерландский суд, рассматривающий дело о крушении пассажирского самолета MH17 в 2014 году на востоке Украины, объявил, что будет концентрироваться на версии произошедшего, изложенной судебными следователями.

"Перед стороной защиты не стоит задача доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего", - сказал один из судей на слушаниях в среду.

По его словам, защите нужно просто попытаться доказать, что конкретные обвинения, предъявляемые их подзащитному, лишены оснований.

В суде подчеркнули, что получили много запросов от стороны защиты на проведение дополнительных расследований. "Некоторые запросы можно было бы подать раньше", - сказал судья.

По его словам, чем позже подается запрос, тем более строгие критерии для того, чтобы он был одобрен судом. "У защиты нет неограниченных прав на то, чтобы запрашивать дополнительные расследования. Суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени", - добавил судья.

В суде в среду перечисляют запросы на дополнительное расследования, поданные защитой, и объясняют, почему тот или иной запрос принимается или отклоняется.

Крушение и расследование

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске, которая была передана ополченцам.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов. Именно эта версия произошедшего передана в нидерландский суд следователями.

Между тем официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малайзийского самолета на востоке Украины.