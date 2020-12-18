Слушания по существу по делу МН17 начнутся ориентировочно 7 июня

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Окружной суд Гааги сообщил, что слушания дела по существу по делу о сбитом под Донецком малайзийском Boeing (рейс МН17) начнутся 7 июня 2021 года. Это предварительная дата.

В суде напомнили, что 25 ноября завершилась досудебная стадия уголовного производства по делу MH17.

"Суд направил дело следственному судье для дополнительного расследования. К настоящему времени следственный судья уведомил суд о ходе расследования. Основываясь на этой информации, суд составил предварительный график", - говорится в пресс-релизе.

1 февраля 2021 года пройдут слушания, на которых будут рассмотрены вопросы о ходе этого дополнительного расследования, о статусе требований родственников погибших о возмещении ущерба, а также будет рассмотрен запрос прокуратуры о посещении реконструкции разбившегося лайнера.

15 апреля 2021 года суд решит, будет ли проведено такое посещение и если да, то когда. Если суд решит положительно, то ожидается, что это может произойти в мае 2021 года. "Если расследование следственного судьи будет идти так, как ожидается, суд начнет слушание по существу уголовного дела о сбитом MH17 в понедельник, 7 июня 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

Суд ожидает, что родственники жертв рейса MH17 смогут воспользоваться своим правом обратиться в суд после лета 2021 года. "Когда завершится уголовный процесс, в настоящее время не ясно", - констатировали в суде.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, все, кто был на борту. В сентябре 2016 года международная следственная группа обнародовала выводы о том, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук".

Подсудимых четверо - это три гражданина России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их судят in absentia. В процессе участвуют только адвокаты Олега Пулатова. Сам он направил следствию видеозапись со своими показаниями.