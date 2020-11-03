Фигурант дела MH17 допустил упоминание "Бука" в переговорах ополченцев

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Обвиняемому на процессе о гибели малайзийского Boeing под Донецком Олегу Пулатову не известно, чтобы в подчиненных ему подразделениях ополчения ДНР были ЗРК "Бук". Однако он допускает, что в разговорах "Буки" могли упоминать, чтобы дезинформировать украинских военных.

Видеозапись показаний Пулатова была представлена 3 ноября в суде после перерыва, он говорил по-русски, его слова переводили. Бывший командир ополченцев в сентябре выразил желание выступить перед судом, несмотря на возражения его защиты. Адвокаты заявили, что 16 февраля и 22 октября записали два фрагмента видеоинтервью с ним, пока были в России.

"Мне ракета "Бук" на глаза не попадалась. По крайней мере, в моих подчиненных подразделениях ракеты "Бук" не было", - сказал он под запись.

В день катастрофы 17 июля 2014 года в нескольких телефонных переговорах "Бук" могли упоминать, чтобы дезинформировать Киев, добавил он. По его словам, днем ранее он "влил информацию по вводу в заблуждение о выводе из строя "Стрелы-10"".

В интервью от 16 февраля на вопрос, участвовал ли он или имел какое-либо отношение к транспортировке или охране установки "Бук", Пулатов сказал: "Нет, я не принимал никакого участия, и мне неизвестно, была ли такая система у ополчения. Я выполнял задачи ведения разведки в районе Степановки и Марьинки. Мы точно знали, что в районе Петровского имелись установки "Точка", а в районе Зарощинское имелись системы "Бук" украинской армии". По его словам, у войск ДНР были такие средства ПВО, как "Стрела-3" и комплекс "Стрела-10".

"Скажу, как человек, достаточно долго служивший в армии (...) что эта система средней дальности, ее предназначение - противовоздушная оборона важных и государственных объектов, которых по определению на территории контролируемого ополчением в районе того же Снежного, Первомайского и Степановки не было, - сказал подсудимый.

Процесс возобновился в судебном комплексе Схипхол 3 ноября после перерыва, о котором просила защита Пулатова.

Кроме Пулатова по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Они в процессе не участвуют и у них нет адвокатов.

На процессе прокурор Тэйс Бергер заявил, что подсудимые обвиняются в том, что они играли руководящую, организующую и поддерживающую роль в развертывании ЗРК "Бук", из которого был сбит пассажирский самолет. При этом непосредственное исполнение запуска или дача приказа стрелять им не вменяются. Прослушанные телефонные разговоры показывают, насколько фигурантам был нужен "Бук", добавил тогда прокурор.

"Они направили "Бук" на место стрельбы, после катастрофы они обсуждали, сделал ли "их" "Бук" свою работу, потом они с энтузиазмом обсуждали, что сбили самолет, после чего организовали вывоз "Бука" в Российскую Федерацию", - говорил Бергер.

В сентябре 2016 года международное следствие по делу о катастрофе заявило, что малайзийский Boeing был сбит ракетой из ЗРК "Бук". В 2019 году следствие объявило, что ЗРК принадлежит российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Москва отвергает причастность к крушению лайнера и гибели России к крушению малайзийского самолета и гибели 298 человек. Нидерланды 10 июля подали в ЕСПЧ иск против России в связи с катастрофой рейса МН17 в Донбассе.