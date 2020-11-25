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Прокуратура Польши заявила об отсутствии записи разговора Качиньских

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Польская прокуратура не располагает никакими записями разговора бывшего президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом, который якобы состоялся по спутниковой связи незадолго до крушения самолета, сообщает в среду польский информационный портал Onet.pl.

"В актах дела (об авиакатастрофе) нет ни аудиозаписи, ни стенограммы такой беседы. Обращу ваше внимание, что информация об этой записи появилась в сообщении Войчеха Ланчевского для "Газеты Выборча". Не будем забывать, что это человек, в отношении которого региональной прокуратурой Кракова выдвинуты серьезные обвинения", - сообщила порталу пресс-секретарь государственной прокуратуры Польши Эва Бялик.

Ранее официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил "Интерфаксу", что это ведомство направило запрос о правовой помощи в министерство юстиции Польши по делу о крушении самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в районе Смоленска в 2010 году. По его словам, поводом для запроса послужили распространившиеся в СМИ Польши новые сведения по делу.

Версия о совете Ярослава Качиньского

В польской прессе давно циркулирует версия о некоем разговоре братьев Качиньских, в ходе которого Ярослав настоятельно советовал своему брату, президенту Леху Качиньскому, садиться именно в Смоленске, несмотря на сложные метеоусловия.

В частности, в интервью польскому изданию "Газета Выборча" бывший судья Войчех Ланчевский заявил, что знал содержание этого разговора, но он был засекречен. "Я считаю, что общественность должна ознакомиться с этой стенограммой, чтобы сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский", - сказал экс-судья.

По его словам, "запись этой беседы была случайно приобщена к материалам расследования организации полета в Смоленск". "Кто-то сделал слишком много копий основных материалов дела. После вынесения вердикта эти документы (под грифом "совсекретно") поступили в окружную прокуратуру Варшавы", - отметил Ланчевский. Он подчеркнул при этом, не знает, что было с этими документами потом.

На вопрос, почему эти важные сведения не были обнародованы, бывший судья ответил: "Трудно сказать. Из суда такая информация никогда не просачивалась. Однако я считаю, что необоснованным было присвоение какого-либо грифа секретности этой стенограмме".

По мнению Ланчевского, "если бы общественность узнала содержание разговора братьев Качиньских, то она совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года", то есть после авиакатастрофы.

На вопрос, какое у него представление о Ярославе Качиньском после ознакомления с записью их разговора с братом, польский судья ответил: "Принимая во внимание, как он себя вел после 10 апреля 2010 года, это крайне циничная личность".

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила журналистам, что ведомство также "направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Польши для изучения открывшихся фактов".

Польша Ярослав Качиньский Лех Качиньский

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