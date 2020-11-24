Путин и Эрдоган обсудили Карабах, Сирию и Ливию

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии, а также увеличение объемов торговли между двумя странами, сообщила администрация турецкого лидера.

Эрдоган в беседе с Путиным отметил, что в Анкаре ожидают скорейшего начала работы Совместного центра по мониторингу за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе, создаваемого Турцией и Россией.

Кроме того, передает агентство Anadolu, "в ходе переговоров с Путиным Эрдоган заявил, что нельзя позволять армянской стороне уклоняться от выполнения своих обязательств в рамках соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе". Также президент Турции высказал удивление в связи с тем, что прочие сопредседатели Минской группы критиковали "мирные усилия в Нагорном Карабахе".

Сопредседателями Минской группы, кроме России, являются Франция и США.

11 ноября, на следующий день после заключения соглашения о прекращении огня в Карабахе, министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Как заявлял Эрдоган, этот центр будет создан "на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что центр создается для взаимодействия между российскими и турецкими военными, подчеркнув, что миротворческий контингент в Карабахе будет состоять исключительно из военнослужащих РФ. Работа турецких специалистов в мониторинговом центре ограничивается одним годом, в то время как срок российской миротворческой миссии составляет пять лет с возможностью продления.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Азербайджан в Карабахе поддерживала Турция. Боевые действия завершились подписанием президентами РФ, Азербайджана и премьер-министром Армении заявления, по которому с полуночи 10 ноября по московскому времени вступает в силу режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия направила в Нагорный Карабах миротворческий контингент – 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Новость дополняется