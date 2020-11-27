Что случилось этой ночью: пятница, 27 ноября

Условие Трампа для ухода с поста президента, арест разыскиваемого Россией мужчины на Кипре, прощание с Диего Марадоной

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена. При этом он добавил, что такое решение будет "ошибкой" и что до инаугурации избранного президента произойдет еще "много вещей".

- В Буэнос-Айресе простились с Диего Марадоной. Легендарного аргентинского футболиста похоронили на кладбище рядом с родителями в ходе закрытой церемонии для ближайших родственников. Церемонию прощания в президентском дворце пришлось прекратить досрочно из-за беспорядков, несмотря на огромное количество желающих попрощаться с Марадоной.

- Полиция Кипра арестовала мужчину, которого в России подозревают в крупном мошенничестве. Суд отпустил его под залог в размере 50 тыс. евро до 30 декабря, когда пройдут слушания об экстрадиции подозреваемого в Россию.

- Система ПВО С-500 будет создана в следующем году, сообщил заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин. По его словам, "на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500".

- Трубоукладчик "Академик Черский" покинул германский порт Мукран после объявления DNV GL о прекращении работ на проекте "Северный поток 2". Судно стояло в порту ФРГ ровно месяц. Его прибытие в Калининград ожидается в субботу.