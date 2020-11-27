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Трубоукладчик "Академик Черский" покинул порт Мукран

После месячной стоянки в германском порту судно возвращается в Калининград

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский трубоукладчик "Академик Черский" после стоянки продолжительностью ровно в месяц в германском порту Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2", возвращается в Калининград.

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Из данных систем позиционирования морских судов следует, что его прибытие в Калининград ожидается в субботу в середине дня.

В четверг сертификационная компания DNV GL сообщила, что прекратила работы на проекте "Северный поток 2". Работа DNV GL включала в себя рассмотрение документации и проверка строительных работ на предмет соответствия стандартам, в том числе мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода.

DNV GL прекратила работу на проекте после получения комментариев Госдепартамента США в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA).

В октябре в районе Калининграда, на рейде Куршской косы, "Академик Черский" и отряд специальных судов проводили тренировки на шельфе Балтийского моря для дальнейшего ведения подводных работ на трубопроводе "Северный поток 2".

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

Германия Северный поток - 2 Академик Черский

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