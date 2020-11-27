Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:37Заразились
на 26.11В России 2 187 990+25 487В мире 60 392 439+632 945

Система ПВО С-500 будет создана в 2021 году

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 будет создана в 2021 году, сообщил заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

ИнтервьюЮрий Борисов: все элементы зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" изготовлены и проходят испытанияЮрий Борисов: все элементы зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" изготовлены и проходят испытанияЧитать подробнее

Между тем ранее официально сообщалось, что элементы С-500 созданы, ее упрощенная комплектация уже проходит госиспытания.

"Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500", - сказал Юдин в интервью ведомственной газете "Красная Звезда".

В прошлом декабре заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что предварительные испытания С-500 начнутся в 2020 году, а первый серийный образец военные получат в 2025 году.

В августе этого года на форуме "Армия-2020" курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в России идут государственные испытания системы С-500, пока тестируется упрощенная комплектация. 9 мая в интервью "Интерфаксу" Борисов сказал, что все элементы С-500 изготовлены и проходят испытания.

3 июля главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Минобороны РФ ВКС РФ С-500

Новости по теме

Новости

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Российский военный найден мертвым в Армении

Пандемия коронавируса

На горнолыжных курортах Франции на Рождество нельзя будет кататься

На горнолыжных курортах Франции на Рождество нельзя будет кататься

DNV GL объяснила отказ сертифицировать проект Nord Stream 2

DNV GL объяснила отказ сертифицировать проект Nord Stream 2

Во Франции четырем школьникам предъявили обвинения из-за убийства учителя

Во Франции четырем школьникам предъявили обвинения из-за убийства учителя

Жители Буэнос-Айреса и Неаполя почтили память Марадоны

Жители Буэнос-Айреса и Неаполя почтили память Марадоны

Лавров отметил враждебность Запада к России и Белоруссии

Лавров отметил враждебность Запада к России и Белоруссии
Пандемия коронавируса

Меркель отказалась ослабить локдаун на Рождество и Новый год

Меркель отказалась ослабить локдаун на Рождество и Новый год

Brent подорожала до $48,89 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 26 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');