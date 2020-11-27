Система ПВО С-500 будет создана в 2021 году

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 будет создана в 2021 году, сообщил заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Между тем ранее официально сообщалось, что элементы С-500 созданы, ее упрощенная комплектация уже проходит госиспытания.

"Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500", - сказал Юдин в интервью ведомственной газете "Красная Звезда".

В прошлом декабре заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что предварительные испытания С-500 начнутся в 2020 году, а первый серийный образец военные получат в 2025 году.

В августе этого года на форуме "Армия-2020" курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в России идут государственные испытания системы С-500, пока тестируется упрощенная комплектация. 9 мая в интервью "Интерфаксу" Борисов сказал, что все элементы С-500 изготовлены и проходят испытания.

3 июля главком ВКС Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.