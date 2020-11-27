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На Кипре арестован мужчина, подозреваемый в РФ в крупном мошенничестве

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Кипра в четверг арестовала 33-летнего мужчину, разыскиваемого российскими властями по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает газета Cyprus Mail.

Согласно российским данным, переданным через Интерпол, кипрские полицейские установили, что подозреваемый находится в Лимассоле.

Подозреваемый арестован и доставлен к судье для предъявления ему обвинения. После внесения залога в размере 50 тыс. евро мужчину освободили, у него изъят паспорт.

Суд в Лимассоле назначил заседание по делу об экстрадиции на 30 декабря. До этой даты подозреваемый должен три раза в неделю являться в полицейский участок.

Предполагается, что подозреваемый с 2015 по 2018 год в России в сговоре с другими лицами мошенническим путем выманил у потерпевших около 68 млн рублей. В России ордер на его арест был выдан 31 января.

Кипр Россия Интерпол

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