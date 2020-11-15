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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:44Заразились
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Число случаев заражений коронавирусом в Мексике превысило 1 млн

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Мексики сообщило, что за истекшие стуки в стране выявлено 5 860 новых случаев заражения COVID-19, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 1 003 253.

Таким образом, по данным американского университета Джонса Хопкинса, Мексика стала одиннадцатой страной мира, в которой число инфицированных коронавирусом превысило 1 млн человек.

Ранее более миллиона инфицированных были зарегистрированы в США, Индии, Бразилии, Франции, России, Испании, Великобритании, Аргентине, Колумбии и Италии.

В то же время, по числу летальных исходов связанных с коронавирусом заболеваний Мексика с 98 259 скончавшимися находится на четвертом месте после США, Бразилии и Индии.

Мексика коронавирус COVID-19

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