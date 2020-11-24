В Европе фиксируют спад заболеваемости и рост смертности от COVID-19

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В некоторых странах Европы регистрируют максимальные показатели суточной смертности среди инфицированных коронавирусом COVID-19, в то же время наблюдается снижение темпов распространения инфекции, в частности, во Франции и Великобритании.

Италия

В Италии зафиксирован рекордный с конца марта суточный прирост смертей - за последние 24 часа в стране скончались 853 инфицированных, что примерно на 200 человек выше показателя предыдущего дня.

За сутки в стране выявили 23 232 новых случая заражения, что немного выше, чем накануне (22 930). Рекордный прирост случаев заражения зафиксировали 13 ноября - почти 41 тысяча. Более 605 тысяч заболевших выздоровели.

По данным федерации врачей Италии, 27 сотрудников здравоохранения скончались за последние десять дней от последствий заражения коронавирусом, заболели за последний месяц 27 тысяч медработников.

За время пандемии в Италии диагностировали свыше 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 51 тысячи заразившихся скончались. Италия по показателю смертности стала шестой страной в мире и второй в Европе - после Великобритании.

Испания

Максимальный показатель суточной смертности среди инфицированных за вторую волну пандемии зафиксирован в Испании. За последние 24 часа в стране скончались 537 заразившихся COVID-19. Предыдущий антирекорд за вторую волну был установлен неделю назад - 436 летальных исходов за сутки.

За сутки зарегистрировано 12 228 случаев коронавируса. Всего в стране с начала пандемии COVID-19 диагностировали почти 1,6 миллиона инфицированных, общее число жертв среди заболевших превысило 43,6 тыс.

Накануне в Испании показатель случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей страны, исходя из статистики за две недели, снизился до 374. Впервые с 23 октября он составляет менее 400.

Франция

Суточные показатели заболеваемости снижаются во Франции: за сутки выявлены 9 155 случаев коронавируса. Накануне органы здравоохранения Франции зафиксировали 4 452 случая COVID-19 за сутки. Такие низкие показатели, в частности, объясняются традиционно меньшим количеством тестирований в воскресенье, отмечали западные СМИ. Тем не менее, цифры заболеваемости продолжают падать с 20 ноября.

За сутки во Франции скончались 458 человек (накануне 501). Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, превысило 50 тысяч.

Всего во Франции выявили 2 153 815 случаев COVID-19. По заболеваемости Франция занимает четвертое место в мире, а по смертности - седьмое.

Как заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, в стране подошла к концу вторая волна пандемии коронавируса. На этих выходных начнется смягчение карантина. К Рождеству планируется открыть магазины, театры и кинотеатры. При этом, по словам Макрона, рестораны, кафе и бары не будут работать до 20 января, чтобы не вызвать развития третьей волны пандемии.

Великобритания

В Великобритании зарегистрирован самый низкий суточный прирост заразившихся COVID-19 - за последние 24 часа выявили 11 299 случаев. В то же время суточное количество смертей среди инфицированных выросло в три раза по сравнению с предыдущим днем - до 608.

Ранее во вторник власти приняли решение сократить обязательный 14-дневный карантин для людей из стран, по прибытии из которых требуется данная мера из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Великобритании за время пандемии выявили свыше 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 55,8 тыс. человек с COVID-19 скончались.

Швеция

Тем временем западные СМИ сообщают, что в Швеции, которая весной 2020 года во время первой волны коронавируса не вводила локдаун, Агентство по охране здоровья и соцпомощи при Минздраве раскритиковало организацию работы домов престарелых в эпидемию, которая привела к массовым смертям в этих учреждениях. Так, в Швеции примерно половина из 6,5 тысяч смертей от COVID-19 пришлась на дома престарелых.

Согласно заключениям агентства, за проявившиеся "серьезные недостатки" системы социального обеспечения нельзя винить одну лишь эпидемию. Вместе с тем, в период с марта по июнь 2020 года 20% заболевших коронавирусом в доме престарелых не были обследованы врачами в индивидуальном порядке. В том случае, когда пациентов обследовали, у менее 10% это был медицинский осмотр, большинство получило консультацию по телефону. Лечению также был нанесен урон из-за неверных данных в медицинских картах постояльцев домов престарелых.

В агентстве заключили, что жители домов престарелых не получили нормальной помощи в случае заражения или предполагаемого заражения коронавирусом.

СМИ напоминают, что одной из самых жестких ограничительных мер в Швеции весной являлся запрет на свободное посещение домов престарелых. Запрет действовал с 1 апреля до 1 октября.

Отсутствие полноценной изоляции в Швеции имело широкую поддержку, отмечают СМИ, но также вызвало много критики, поскольку число летальных исходов, связанных с COVID-19, в Швеции оказалось выше, чем у стран-соседей.

Всего в Швеции вывили 225 560 случаев коронавируса, 6,5 тысячи человек скончались. В настоящее время в этой стране действуют в основном меры рекомендательного характера. В нескольких регионах, включая Стокгольм, людям советуют избегать общественных мест и магазинов, за исключением продуктовых и аптек, а также не ходить на вечеринки или другие мероприятия с участием большого количества людей.